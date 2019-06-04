المجلس الانتقالي بالسودان يعلن وقف التفاوض مع قوى “التغيير”.. ويدعو لانتخابات بعد 7 أشهر

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، إلغاء ما تم الاتفاق عليه مع قوى إعلان الحرية والتغيير ووقف التفاوض معها، والدعوة لانتخابات عامة في فترة لا تتجاوز سبعة أشهر من الآن؛ بتنفيذ وإشراف إقليمي ودولي وعمل الترتيبات اللازمة لذلك.
واعتبر البرهان في خطاب متلفز اليوم (الثلاثاء)، على خلفية أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش صباح أمس (الإثنين)، أن القوى السياسية التي تحاور المجلس العسكري تتحمل المسئولية في إطـالة أمــد التفــاوض بمحــاولة إقصـاء القوى السياسية والعسكرية، والانفراد بحكم السودان؛ لاستنساخ نظام شمولي آخر يُفرض فيه رأي واحـد يفتقر للتوافق والتفويض الشعبي.
وأكد أن المجلس العسكري سيشكل حكومة تسيير أعمال لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية، المتمثلة في محاسبة رموز النظام السابق، وتأسيس سلام مستدام، وتهيئة البيئة لقيام الانتخابات.وفق “أخبار 24”.