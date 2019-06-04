ستعد الهيئة العامة للترفيه لعيد الفطر بإطلاق عدة حفلات غنائية يقدمها عدد من نجوم الغناء في العالم العربي.
ومن المقرر أن تقدم الهيئة في ثاني وثالث أيام عيد الفطر، 7 حفلات غنائية يحييها 13 مطرباً ومطربة، في كل من الرياض، والدمام، والطائف، والأحساء.
وأوضحت الهيئة أن حفلة ثاني أيام العيد يحييها كل من الفنان رابح صقر، بالتعاون مع المطربة المصرية أنغام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي الدمام تجمع حفلة كلاَ من حسين الجسمي وأصالة في الظهران اكسبو، فيما تشهد الطائف حفلة للفنان خالد عبدالرحمن يشاركه فيها رامي عبدالله، في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الملك فهد الرياضية.
وفي ثالث أيام العيد تستمر أربع حفلات، يتألق فيها فنان العرب محمد عبده في حفلة بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، وفي محافظة الأحساء وللمرة الأولى في المملكة تشهد حضور النجمة نوال الزغبي إلى جانب سفير الأغنية الخليجية عبدالله الرويشد، في مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، أما الطائف فهي على موعد مع أمسية مع النجمين حاتم العراقي وجابر الكاسر، في مدينة الملك فهد الرياضية.وفق “أخبار 24”.
وتختتم الهيئة استعدادها لعيد الفطر بحفلٍ تشهده مدينة الدمام للفنانين محمد حماقي ووليد الشامي، وذلك في الظهران اكسبوا.