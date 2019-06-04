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أخبار محلية > تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. وتحذيرات من رياح نشطة ومعيقة للرؤية في المدينة
04/06/2019   10:27 ص

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. وتحذيرات من رياح نشطة ومعيقة للرؤية في المدينة

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حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هبوب رياح نشطة مصحوبة بسحب رعدية على مدن المدينة المنورة والعلا والعيص وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع، تستمر حتى الخامسة فجراً، مبينة أنها قد تسبب تدنياً في الرؤية الأفقية.

وأصدرت هيئة الأرصاد تقريرها لحالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة، مبينة أن مناطق الرياض والحدود الشمالية والشرقية والقصيم والحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية، ستشهد نشاطاً للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من الرؤية الأفقية.

وأضافت أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقة تبوك وأجزاء من منطقتي حائل والجوف، ومرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، بالإضافة إلى مرتفعات المدينة المنورة التي سيمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.

وأشارت إلى أن حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14- 38 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.وفق “أخبار 24”.

أما الخليج العربي فستكون حالة الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 12- 32 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

وبيّنت أن مدن الأحساء ومكة المكرمة وحفر الباطن ستسجل أعلى درجة حرارة اليوم؛ حيث ستصل إلى 4 درجات مئوية، فيما تصل درجة الحرارة إلى 18 درجة مئوية في أبها لتسجل أدنى درجة حرارة لهذا اليوم.

تعرّف على حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء.. وتحذيرات من رياح نشطة ومعيقة للرؤية في المدينة

أخبار محلية
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