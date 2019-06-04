تعرّض 6 أشخاص لإصـابات متفرقة؛ إثر حـادث مروري وقع بين مركبتين في مدخل قرية ذي عين في المخواة بمنطقة الباحة، فيما باشر الهلال الأحمر الحـادث بخمس فرق إسعافية.
وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد الزهراني، وفقاً لـ “سبق”، أنهم تلقوا بلاغاً عن حـادثة تصادم بين سيارتين عند الساعة العاشرة من مساء أمس (الإثنين) في المخواة بمدخل قرية ذي عين.
وأشار الزهراني إلى أن الحـادث نجم عنه عدة إصـابات فتم توجيه 5 فرق إسعافية، وعند وصولها تبيّن وجود 6 إصـابات بالموقع؛ ثلاث منها خطيرة، وبينها حالة توقف في القلب والتنفس، وإصـابة رابعة متوسطة، مبيناً أن الهلال الأحمر تعامل إسعافياً مع الإصـابات في الموقع، قبل نقلها لمستشفى المخواة العام.
وفق “أخبار 24”.