يشهد عرض ” WWE Super ShowDown”، الذي تستضيفه الهيئة العامة للرياضة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة يوم الجمعة المقبل، نزالاً يقام لأول مرة بين المصارعين جولدبيرج وأندرتيكر.
وسيشهد العرض الذي سيخوضه نجوم WWE”” نزالاً بين تريبل إتش وراندي أورتن، إضافة إلى نزال باتل رويال الأكبر في تاريخ “WWE” الذي يجمع 50 نجمًا.
وسيعقد مؤتمر صحفي للمصارعين للحديث عن منافسات “WWE” في فندق غاليريا من إيلاف في جدة يوم الخميس المقبل قبل انطلاق العرض، الذي ستتوفر تذاكره على موقع www.sharek.sa.
وفق “أخبار 24”.