“السجون” تكشف عن إجمالي ما سُدد وعدد المفرج عنهم وموقف العسكريين في مبادرة “فُرجت”

أكد مدير إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون المقدم بندر الخرمي، أنه منذ تدشين مبادرة “فرجت” للإفراج عن السجناء المحكومين في قضايا مالية، تم الإفراج عن 250 سجيناً وسجينةً في مختلف مناطق المملكة.
وأوضح أن المبالغ المسددة شملت جميع مناطق المملكة شمالها وشرقها وغربها وجنوبها، فالجميع استفاد من هذه الخدمة، ووصل حجم المبالغ المدفوعة حتى اللحظة 6 ملايين و610 آلاف و321 ريالاً.
وأشار “الخرمي” إلى أن هناك توجهاً في الأيام القادمة، لإتاحة الفرصة أمام العديد من السجناء والسجينات الموقوفين على ذمة قضايا، ولا يوجد عليهم أي التزامات أو قضايا أخرى، لإظهار معلوماتهم على منصة “أبشر” ومساعدتهم في الخروج من السجن، وإنهاء قضاياهم المالية.وفق “أخبار 24”.
وفي سياق متصل صرح مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالمديرية العامة للسجون اللواء يحيى الغامدي أنه بعد إجازة العيد سوف نعمل على الموقوفين من العسكريين بالقطاعات الأخرى وفي الإصدار الثاني من “أبشر” ستظهر بياناتهم، وكان هناك توجيه من وزير الداخلية على إظهار بياناتهم في المنصة.