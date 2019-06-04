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أخبار محلية > أمانة الرياض تُنظم مسابقة الألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات موسم العيد
04/06/2019   12:09 ص

أمانة الرياض تُنظم مسابقة الألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات موسم العيد

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تنظم أمانة منطقة الرياض ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك 1440هـ، مسابقات الألعاب الإلكترونية في خيمة الأمانة بحي الملز، وستمتد المنافسات بين المتسابقين لـ3 أيام.

وأوضحت الأمانة أنها جهزت الخيمة بجميع الأجهزة والشاشات وأماكن الجلوس استعداداً لاستقبال المتسابقين الذين سيتنافسون على عدد من الألعاب الإلكترونية المتنوعة، والتي تشمل الألعاب القتالية وسباقات السيارات وكرة القدم، حيث ستنطلق المنافسة من الساعة الرابعة عصراً وحتى 11 مساءً.

ورصدت أمانة منطقة الرياض جوائز للمتسابقين الفائزين في الألعاب الإلكترونية والتي تهدف إلى تعزيز روح المنافسة الشريفة بين الشباب، وتحفيزهم على اكتساب المهارات وتطويرها في المجالات التقنية، إضافة إلى مساهمة تلك الألعاب في تنمية القدرات الفكرية والذكاء وسرعة الاستجابة لدى الشباب المشاركين.حسب “أخبار 24”.

وأشارت أن فعالية مسابقة الألعاب الإلكترونية تأتي ضمن 220 فعالية تنظمها أمانة منطقة الرياض في 30 موقعاً احتفاءً بموسم العيد، والتي تسعى من خلال تنوعها إلى توفير خيارات ترفيهية متعددة لسكّان المدينة وزارها.

أمانة الرياض تُنظم مسابقة الألعاب الإلكترونية ضمن فعاليات موسم العيد

أخبار محلية
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