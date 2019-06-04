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أخبار محلية > هذه الدول تحتفل بعيد الفطر غداً الثلاثاء وأخرى الأربعاء
04/06/2019   12:08 ص

هذه الدول تحتفل بعيد الفطر غداً الثلاثاء وأخرى الأربعاء

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أعلنت المحكمة العليا، مساء اليوم الإثنين، أن غداً الثلاثاء هو غرة شهر شوال لهذا العام 1440هـ، ليكون الثلاثاء يوم غدٍ أول أيام عيد الفطر المبارك.

وبالإضافة إلى المملكة أعلنت كل من الإمارات والبحرين والعراق والكويت ولبنان وتركيا وقطر، أن غداً الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ.

وأعلنت مصر والأردن وفلسطين وسوريا والسودان والجزائر، أن غداً الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء أول أيام عيد الفطر، وبالمثل أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا، عدم رؤية هلال شوال.وفق”أخبار 24″.

هذه الدول تحتفل بعيد الفطر غداً الثلاثاء وأخرى الأربعاء

أخبار محلية
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