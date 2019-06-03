ضبطت إدارة مرور منطقة الجوف، اليوم (الإثنين)، إحدى المركبات، بعد قيام قائدها بتعديل هيكلها مخالفًا بذلك نظام المرور.
وقام صاحب المركبة بتعديل هيكلها وكتابة اسم ماركة السجائر “مالبورو”، كما رسم حصانًا بحجم كبير على هيكل السيارة، حيث تم حجز المركبة تمهيداً لعرض سائقها على الهيئة المرورية لتشديد العقوبة بحقه.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور حذّرت من إجراء أي تعديلات على المركبة، مبينة أن إجراء أي تعديل أو إضافة على جسم المركبة أو هيكلها، يغيّر معالمها أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية يُعد مخالفة مرورية.
وفق “أخبار 24”.