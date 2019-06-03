الفالح: تقلبات سوق النفط خلال الأسابيع الأخيرة لا مبرر لها على الإطلاق

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن تقلبات سوق النفط خلال الأسابيع الأخيرة لا مبرر لها على الإطلاق، في ضوء توازنات السوق الحالية التي ما زالت جيدة، والالتزام العالي من قبل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس”.
وأوضح أن جهود المجموعة أثبتت فعاليتها على مدى 30 شهرًا، رغم الشكوك التي واجهتها منذ البداية، والتي تراجعت شيئًا فشيئًا لتحل محلها الثقة، مؤكدا أن دول المجموعة الأربع والعشرين ملتزمة بالهدف المشترك بتحقيق التوازن في السوق لتحقيق مصلحة المنتجين والمستهلكين.
وأضاف أن هناك إجماعًا بين دول المجموعة على تحقيق الاستقرار في السوق في النصف الثاني من العام، وسيكون للمملكة دون شك دورها المحوري في ذلك مع دول مجموعة “أوبك بلس”، مؤكدا أنه لا يستهدف أسعارًا محددة، والتي تعتمد على عدد من المتغيرات، منها الجيوسياسية والمضاربات المالية.وفق “أخبار 24”.
وبين أنه بلا شك سيكون للخلافات التجارية المتفاقمة والعوائق المحتملة أمام حركة التجارة تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي ونمو الطلب على النفط، وسنتخذ قراراتنا على أساس تحليلات دقيقة وشاملة، منها أثر الصراع التجاري على الطلب على النفط، مؤكدا على أن تعاون المملكة وروسيا لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية هو حجر الزاوية.
وأشار إلى أنه بناءً على مناقشاته مع العديد من المنتجين الرئيسيين وعلى نجاحاتنا السابقة، فإنه على يقين بأننا سنتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استمرارية استقرار السوق بعد شهر يونيو، وذلك يعني له “خفض المخزونات عن مستوياتها الحالية المرتفعة”.