توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبد الله المسند، وصول درجة الحرارة بالمملكة ومنطقة الخليج إلى 60 درجة مئوية عام 2040.
وأوضح المسند أن هذه النبوءة المخيفة ستحدث إذ استمرت معدلات التلوث وهذا العبث بكوكب الأرض من الدول المتحضرة، لافتا إلى أن الشواهد قائمة على ذلك والصور مسجلة، وأن ما يقوله ليس مؤامرة وإنما حقيقة يثبتها تقلص الثلج وذوبانه في القطب الشمالي والجنوبي والمناطق الثلجية.
وبين أنه إذا استمر الوضع هكذا، فإنه في فصل الصيف بالمملكة ومنطقة الخليج قد يتغير الدوام إلى الليل، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 60 درجة، كون الشخص في هذه الأجواء لن يستطيع أن يمسك مقود السيارة ولن يطيق حرارة المقعد.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه من ضمن الشواهد على ارتفاع درجة الحرارة، تسجيل درجة 54 في الظل جنوب العراق، ووصولها في حفر الباطن وبعض المناطق إلى 52 درجة مئوية.
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نبوءة مخيفة من د. #عبدالله_المسند:
إذا استمرت معدلات التلوث سوف تصل درجة الحرارة في الخليج إلى 60 درجة، ولن نستطيع أن نداوم نهارا، لأنك لن تستطيع أن تقود سيارتك، ولا أن تمسك الدركسيون بل لن تطيق حتى حرارة المقعد!
د. #عبدالله_المسند_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/vKQTMBWN2Z
— الليوان (@Fealsora) ٢ يونيو ٢٠١٩