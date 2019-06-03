بالصور.. #بلدية_الخرج تكثف الرقابة علي مسالخ المحافظة للإستعداد لعيد الفطر المبارك

تقوم بلدية محافظة الخرج ممثلة في قسم المسالخ بصحة البيئة بتكثيف الرقابة على المسالخ التابعة لها حيث وضعت الخطة للإشراف والمتابعة لإوقات الذروة في الذبح والإقبال المتزايد عليخا في هذه الأيام للإستعداد واستقبال عيد الفطر المبارك من قبل الأهالي والمطابخ وتم توزيع الفرق الإشرافيه من أطباء ومساعدين أطباء ومراقبين صحييين يتابعون ويشرفون على جميع المذبوحات والكشف عليها وكذلك تسهيل العقبات والزحام وإنهاء المشاكل إن وجدت بالمسالخ ونقاط الذبح في المحافظة و يتم تنفيذ هذه الخطط بتوجية مباشر ومتابعة مستمرة من رئيس البلدية المهندس احمدبن محمد البكيري كما وجه رئيس البلدية بالتنسيق والاتصال على الرقم الموحد ٩٤٠ للمواطنين في حال وجود اي ملاحظة او شكوي وربط المواطن والمشاركة الفعليةفي انهاء أي ملاحظة أوشكوى يتم رصدها.