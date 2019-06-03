الشباب يعلن مشاركته في كأس محمد السادس

أعلنت إدارة نادي الشباب يوم الأحد مشاركتها رسمياً، في النسخة المقبلة من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.
وقد اشارت مصادر إلى أن اتحاد القدم السعودي تلقى خطاباً عربياً يفيد باختيار الفريق العاصمي للمشاركة في البطولة العربية برفقة نادي الاتحاد.
وكانت 4 فرق مثلت الكرة السعودية في النسخة الماضية، هي الهلال، الذي خسر النهائي أمام النجم الساحلي التونسي، والأهلي الذي خرج أمام الهلال في نصف النهائي، والنصر، الذي غادر من دور الـ 16 أمام مولودية الجزائر، والاتحاد الذي غادر من دور الـ 32 أمام الوصل الإماراتي. وفق “الرياضية”.
وتحمل النسخة المقبلة اسم الملك محمد السادس، ملك المغرب، الذي تحتضن بلاده المباراة النهائية في إبريل 2020.