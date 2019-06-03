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اخبار رياضية > خالد الدوخي: تعطل VAR ليس سبباً لإيقاف المباريات
03/06/2019   12:22 م

خالد الدوخي: تعطل VAR ليس سبباً لإيقاف المباريات

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كشف خالد الدوخي، مقيم الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن تعطل إحدى التقنيات خلال المباريات لا يعد سببا لإيقافها أو تأجيلها.

وقال الدوخي خلال نشرة الرياضة في “العربية”: من الممكن أن تقام المباريات حتى وإن كانت تقنية حكم الفيديو المساعد معطلة، وكان من المفترض أن تكون هناك أجهزة بديلة والتأكد على عمل هذه التقنية قبل بداية المباراة.

وأضاف الدوخي وقال: في حال أبلغ الاتحاد الأفريقي بعدم وجود التقنية قبل المباراة ببيان رسمي فهو على مسؤولية الفرق المنافسة، ولا تلغى المباراة في حال تعطلت التقنية خلال المباراة، وعلى الفرق الالتزام بإكمال المباراة.وفق “أخبار 24”.

واختتم الدوخي وقال: بحسب قانون كرة القدم في حال انسحب أحد الفرق فإن حكم المباراة يحتسب ربع ساعة قبل النهاية، وأرى بأن قرار الوداد بالانسحاب غير صائب ولا بد أن يستكمل الفريقان المباراة.

خالد الدوخي: تعطل VAR ليس سبباً لإيقاف المباريات

اخبار رياضية
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