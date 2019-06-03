محترف الاتحاد التشيلي ينفي رحيله عن النادي الموسم المقبل

نفى المحترف التشيلي كارلوس فيلانوفيا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عزمه الرحيل عن النادي في الموسم القادم.
وذكر فيلانويفا في تصريح له أنه مستمر مع الاتحاد في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن حديثه مؤخرا عن رغبته في الرحيل فسر بشكل خاطئ.
وأشار إلى أنه أبدى في حديثه رغبته في العودة إلى الدوري التشيلي بعد نهاية عقده مع الاتحاد والذي تبقى فيه سنة كاملة.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن صحفا تشيلية كشفت عن رغبة نادي يونيفرسيداد في التوقيع مع كارلوس فيلانويفا الموسم المقبل، وذلك بعدما قضى 3 مواسم مع نادي الاتحاد.