بالفيديو.. هل العيد الثلاثاء أم الأربعاء؟.. مختصان يجيبان

قال مختصان في الظواهر المناخية إن الحسابات الفلكية تشير إلى ولادة هلال شوال هذا العام في تمام الساعة الواحدة من ظهر اليوم (الإثنين)، وأن شهر رمضان فلكياً سيكون 29 يوماً فقط.
وأوضح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم (الإثنين) 29 رمضان هو آخر أيام الشهر فلكياً، لكن تحري رؤية الهلال تماشياً مع الشرع لا يمكن تحديد آخر يوم لشهر رمضان إلا مع غروب شمس اليوم.
وأضاف المسند خلال لقاء مع برنامج “الليوان” على قناة “روتانا خليجية”، أنه عندما يجتمع الشمس والقمر في الواحدة ظهر اليوم بتوقيت مكة، يبدأ القمر بالابتعاد قليلاً بالاتجاه الشرقي وينفصل عن الشمس، وبالتالي يكون ولادة الشهر اصطلاحياً وفلكياً، وأما من ناحية الشرع فلا يستطيع أحد أن يحدد متى العيد حتى يتبين الأمر لدى المحكمة العليا.
بدوره بّين خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن غداً الثلاثاء هو غرة شوال في الدول التي لا تشترط رؤية الهلال، وتعتمد على الأرقام الفلكية فقط، وأما الدول التي تضع رؤية الهلال شرطاً لإعلان غرة شوال فسيكون فيها رمضان كاملاً بـ30 يوماً.
وأضاف الجهني وفقاً لـ”سبق”، أن الهلال يغيب مساء اليوم بعد غروب الشمس مباشرةً في جميع أنحاء المملكة بفترة تتراوح بين 3 إلى 6 دقائق؛ لذلك رؤيته غير ممكنة سواء بالعين المجردة أو التلسكوبات.
وتوقع أن يكون شهر رمضان في المملكة 30 يوماً هذا العام؛ بسبب غروب الهلال بعد غروب شمس اليوم مباشرة؛ حيث تعتبر رؤيته شبه مستحيلة بسبب اختفائه في أشعة الشمس، ومن ثم يكون يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو هو غرة شهر شوال.
#فيديو#المديفر يسأل د. المسند: العيد الثلاثاء أم الأربعاء؟ والمسند يجيب..
د. #عبدالله_المسند_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/kgTfK7MbY5
— الليوان (@Fealsora) June 2, 2019
#فيديو
د. #عبدالله_المسند: حتى لا تسألون لا فلكي ولا غيره.. هكذا يمكنك أن تحسب دخول الهلال فلكيا بناء على تقويم أم القرى..
د. #عبدالله_المسند_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/5sO0vB4QLr
— الليوان (@Fealsora) June 2, 2019
#فيديو
المديفر يسأل د. #عبدالله_المسند: لماذا كان لدينا هذا العام 3 احتمالات في مولد هلال شهر#رمضان وليس 2 كالمعتاد؟
د. #عبدالله_المسند_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/S8QkdNzev2
— الليوان (@Fealsora) June 2, 2019