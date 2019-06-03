الشاعر خالد المريخي يعتزل الشعر الغنائي من أمام الكعبة المشرفة

أعلن الشاعر السعودي خالد المريخي أمس (الأحد)، اعتزاله النهائي للشعر الغنائي وذلك خلال زيارته لبيت الله الحرام.
وكتب المريخي عبر صفحته بـ”تويتر”: “اللهم أني في هذه الليلة المباركة ومن أمام بيتك الحرام أعلن إعتزالي الشعر الغنائي، اللهم إني أسالك الثبات والمغفرة وحسن الخاتمة”.
واختتم تغريدته بنشر الآية القرآنية: “إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ”.وفق “أخبار 24”.
يشار إلى أن المريخي، البالغ من العمر 45 عاماً، يعد أحد أبرز الشعراء الذين نجحوا في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث كانت له ثلاثة دواوين صوتية وديوان مقروء، إلى جانب تعاونه مع عدد من المطربين أبرزهم نوال الكويتية وراشد الماجد ومحمد عبده.
اللهم اني في هذه الليلة المباركة ومن امام بيتك الحرام أعلن إعتزالي الشعر الغنائي اللهم إني أسالك الثبات والمغفره وحسن الخاتمة
(إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ)
— خالد المريخي (@KhalidAlmorikhy) June 2, 2019