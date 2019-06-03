رسالة مؤثرة من المواطن الذي فقد زوجته و3 من أبنائه إثر حريق بمنزلهم بمكة

تداول رواد شبكات التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة للمواطن الذي فقد زوجته و3 من أبنائه؛ إثر حريق اندلع في منزلهم بحي بطحاء قريش في مكة المكرمة، صباح أمس (الأحد).
وتبيّن أن الزوجة التي لقيت حتفها هي الدكتورة عزيزة الشهري أستاذة الفقه المشارك بقسم الدراسات الإسلامية في جامعة جدة، وتوفي معها 3 من أبنائها، أحدهم طالب بالسنة الأخيرة بكلية الطب بجامعة أم القرى والآخر مهندس.
وقال الزوج الذي نجا من الحريق مع ابنته: “أنعي حبيبتي وأم أولادي ورفيقة دربي وتوأم روحي أم عبدالله عزيزة بنت مطلق الشهري وأبنائي وثمرة فؤادي الدكتور عبدالله والشيخ عاصم والمهندس محمد، الذين وافتهم المنية صباح الأحد ٢٨ /٩ / ١٤٤٠هـ؛ إثر حريق بيتنا في مكة صائمين مصلين، منهم من رجع من اعتكافه بعد الفجر، ومنهم من ختم بصلاة الضحى قبل نومه، ومنهم من ختم يومه بصلاة الفجر، فالحمد لله على كل حال وأسأله تعالى أن يربط على قلبي وقلوب من بقي من أولادي”.وفق “أخبار 24”.
وستقام الصلاة على الأم وأبنائها الثلاثة فجر اليوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وسيتم دفنهم في مقبرة الشهداء بالشرائع.