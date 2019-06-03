لهذه الأسباب قد لا تحصل على مقابلة عمل ثانية.. تعرف عليها

كشف تقرير حديث عن الأسباب التي يمكن أن تحرم الأشخاص الذين يبحثون عن عمل من اختيارهم لمقابلة عمل ثانية، رغم اعتقادهم بأن المقابلة الأولى جرت بشكل جيد، لافتاً إلى أن هناك عدة أسباب يفضل معرفتها لتجنب هذا الأمر.
وأوضح التقرير الذي نشره موقع “ذا بالانس كاريرز”، أن أول تلك الأسباب هو إفساد المقابلة الأولى من خلال مناداة مدير التوظيف باسم خاطئ وإظهار عدم معرفة الكثير من المعلومات عن الشركة، والتحدث بشكل غير مهذب أو الوصول لموعد المقابلة متأخراً .
وبين أن الأسباب تشمل عدم قول القصة المناسبة من خلال تجهيز الشخص نفسه لسرد قصص خاصة بمهاراته ومؤهلاته وكيفية توافقها مع متطلبات الشركة، وكذلك عدم إرسال رسالة شكر لمديري التوظيف بعد انتهاء المقابلة، بالإضافة إلى عدم اتباع الإرشادات عبر إرسال جميع المواد المطلوبة في مقابلة العمل مثل السيرة الذاتية ونماذج الأعمال السابقة.حسب “أخبار 24”.
وحذر التقرير من الإلحاح على مدير التوظيف بعد انتهاء المقابلة الأولى في حال عدم وجود رد، وكذلك وضع معلومات غير مناسبة حول الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونبه إلى أهمية أن يكون المرشح للوظيفة على علم بما يقوله عنه الأشخاص الذين يذكر أسماءهم باعتبارهم مرجعاً في حالة الرغبة في السؤال عنه.