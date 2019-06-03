“الثنيان” يبدي قلقه من وضع الهلال.. ويناشد الوليد بن طلال بالتدخل وتعيين “النعيمة” مديراً للكرة

أبدى قائد نادي الهلال السابق يوسف الثنيان قلقه إزاء الأوضاع التي يعيشها النادي، لافتاً إلى أن وضع الفريق لا يسر الجماهير التي تعودت أن يكون ناديهم يعدّ العدة لحصد البطولات، خلال فترة توقف المنافسات.
وأشار في تغريدات دونها على حسابها بموقع “تويتر”، إلى أنه يخاف على الهلال إذا لم يشاهد أعضاء شرفه من حوله يناقشون أموره ويعملون لأجله، معتبراً أن الوضع الآن يثير القلق، ويشير إلى مرحلة لا تليق بالأزرق.
وناشد الثنيان الأمير الوليد بن طلال بالوقوف مع الهلال في هذه المرحلة قائلاً: “شخصياً يريحني وجود العاشق الكبير الأمير الوليد بن طلال، ويشهد له سجله مع الزعيم وإداراته، واليوم نحن بحاجة وقفته أكثر من السابق”.
وأضاف: “شخصية هلالية بقامة الوليد بن طلال كفيلة بإعداد الفريق للموسم القادم بحسم الجوانب الفنية (مدرب ولاعبين)، والدعوة لجمعية عمومية بعد العيد مباشرة لإختيار مجلس إدارة يتحمل مسئولية الزعيم”.وفق “أخبار 24”.
واقترح الثنيان تعيين اللاعب السابق وأسطورة الهلال صالح النعيمة في منصب مدير الكرة بالنادي، مشيراً إلى أن المرحلة بحاجة النعيمة؛ لكونه أكثر أبناء الهلال معرفة بالتفاصيل الإدارية والفنية للفريق، ولأنه شخصية مختلفة حرصاً وتعاملاً وغيرة على الكيان.
وشدد على أن مصلحة النادي تقتضي وجود سامي الجابر في هذه المرحلة، أياً كانت صفة تواجده داخل الهلال، مؤكداً أن الجابر يظل أحد القادرين على دعم الفريق بشخصيته الجذابة وبثقة الهلاليين الكبيرة فيه.