احتشد أكثر من مليوني مصل من الزوار والمعتمرين مساء أمس (الأحد)، لحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام خلال وأداء صلاة العشاء والتراويح.
وامتلأت جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفلي بالمصلين والمعتمرين؛ لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح في الليلة الـ29 من شهر رمضان المبارك، لُتحرى ليلة القدر فيها.
وأمّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الشيخ عبدالرحمن السديس، وسط أجواء إيمانية مطمئنة، بينما واصلت الجهات المعنية عملها للتيسير على الزوار والمعتمرين وأداء المناسك والصلاة في أمان وراحة.
وفق “أخبار 24”.