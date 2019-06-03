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أخبار محلية > “الجبير” يعلق على تحفظ قطر على بياني قمتي مكة
03/06/2019   8:26 ص

“الجبير” يعلق على تحفظ قطر على بياني قمتي مكة

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علق وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، على تصريحات وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بشأن تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة العربية والخليجية الطارئتين.

وقال الجبير، إن قطر تتحفظ اليوم على بيانين يرفضان التدخل الإيراني في شؤون دول المنطقة، وبيان القمة العربية أكد مركزية القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، مضيفاً أن الجميع يعلم بأن تحريف قطر للحقائق ليس مستغرباً.

وأضاف أن الدول التي تملك قرارها عندما تشارك في المؤتمرات والاجتماعات تعلن مواقفها وتحفظاتها في إطار الاجتماعات ووفق الأعراف المتبعة، وليس بعد انتهاء الاجتماعات.وفق “أخبار 24”.

“الجبير” يعلق على تحفظ قطر على بياني قمتي مكة

أخبار محلية
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