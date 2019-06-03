نشرت الشركة السعودية للكهرباء اليوم (الأحد) صوراً لوعورة الطرق والجبال التي يسلكها مهندسوها من أجل الوصول إلى مواقع الخلل الفني الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق جنوب المملكة.
وعلقت الشركة على الصور بقولها إن وعورة الطرق وشق الجبال لم تمنع مهندسي السعودية للكهرباء من الوصول إلى مواقع الخلل الفني الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي لمناطق جنوب المملكة أمس السبت.
وكانت الشركة قد أوضحت في وقت سابق أن انقطاع التيار الكهرباء عن مناطق الجنوب كان بسبب التقلبات الجوية والرياح التي شهدتها مناطق الجنوب.
وأوضحت أن فرق الصيانة الميدانية تعمل على معالجة الآثار، وتواصل فرقها الفنية عملها الدؤوب لإعادة الخدمة الكهربائية لمن تبقى من المشتركين المتضررين من الانقطاعات، مقدمةً اعتذارها عمّا حدث.
وفق “أخبار 24”.