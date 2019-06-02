نتيجة مباراة في الدوري الفرنسي قد تمنح الهلال 21 مليون ريال

ينتظر نادي الهلال بشوق نتيجة مباراة الإياب بين فريقي ديجون ولانس المقامة في العاشرة من مساء اليوم الأحد، حيث ستنتعش خزينة الهلال بـ 5 ملايين يورو “قرابة 21 مليون ريال”، لو نجح فريق لانس الفرنسي في كسب اللقاء.
ويحصل الهلال على المال من لانس الملقب بـ “الدم والذهب”، لو فاز بمجموع المباراتين، بعد أن انتهى الذهاب على أرضه بالتعادل بهدف لكلا الفريقين، حيث سيحتفظ وقتها لانس باللاعب المغربي أشرف بن شرقي، المعار إليه من الأزرق لموسم واحد.
وبحسب البند المدرج في عقد الإعارة بين الهلال ولانس، فإن لانس، الذي يسعى للفوز والصعود لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، سيحصل على البطاقة الدولية لابن شرقي، بشكل نهائي مع التزامه بتحويل مبلغ 5 ملايين يورو، على دفعتين لحساب الهلال.وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن إدارة الهلال المكلفة برئاسة عبدالله الجربوع، تلقت عرضاً من نادي تيانجين تيدا الصيني، لشراء عقد بن شرقي، إلا أنها لن تقبل أي عروض إلا بعد معرفة مصير نادي لانس عقب مباراة اليوم.