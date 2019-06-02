في شوارع مدينة ليفربول السعيدة، احتشد مئات الآلاف من الجماهير لاستقبال لاعبي فريقهم العائد من إسبانيا، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا “تشامبيونز ليغ”، على حساب توتنهام، إثر فوزه 2- صفر، في النهائي.
وتجولت حافلتان مكشوفتان في شوارع ليفربول وعلى متنها المدرب الألماني يورغن كلوب، ولاعبو الفريق، ومعهم كأس البطولة المرموقة والمعروفة باسم “ذات الأذنين”، للاحتفال مع الجماهير الغفيرة، التي استقبلتهم استقبال الأبطال.
وحرصت الجماهير على الخروج إلى الشوارع حيث اعتلت أسطح المنازل وأعمدة الإنارة ولوحات الشوارع، للاحتفال باللقب السادس للريدز، وغطى الشوارع أدخنة الاحتفال الحمراء، كما صدعت الموسيقى طوال رحلة الاحتفال.
ورد اللاعبون على جماهيرهم وتفاعلوا معهم في الاحتفال، وارتسمت الابتسامات العريضة وصيحات الفرح والانتصار على وجوه وأسماع الجماهير التي قدر عددها، بحسب وسائل الإعلام البريطانية، بنصف مليون مشجع.
يُذكر أن ليفربول أنقذ موسمه الناجح بالحصول على أكبر لقب قاري في نهائي إنجليزي خالص لدوري الأبطال، وعوّض خسارته للقب الدوري الإنجليزي، الذي ظل يطارده حتى اللحظة الأخيرة، والتي ظفر فيها مانشستر سيتي باللقب.
You’ll Never Walk Alone. pic.twitter.com/AO1ejUnYco
— Liverpool FC (@LFC) ٢ يونيو ٢٠١٩
INCREDIBLE!! 🙌#SixTimes pic.twitter.com/ev7DnwwT8F
— Liverpool FC (@LFC) ٢ يونيو ٢٠١٩
BOSS ❤️ pic.twitter.com/ummOQlAVWb
— Liverpool FC (@LFC) ٢ يونيو ٢٠١٩
CHAMPIONS OF EUROPE ❤️#SixTimes pic.twitter.com/2EkNYqQrPU
— Liverpool FC (@LFC) ٢ يونيو ٢٠١٩
وفق”أخبار 24″.