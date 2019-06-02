كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم الأحد، عن استعدادات القطاع البلدي لعيد الفطر المبارك في كافة مناطق المملكة، بمشاركة وجهود عشرات الآلاف من العاملين والرقابيين.
وأكّدت الوزارة، مشاركة 84609 كوادر بشرية لأعمال النظافة و10946 آلية نظافة موزعين على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، كما سيتم توزيع 1614 كادراً رقابياً للإصلاح البيئي.
كما تتضمّن استعدادات القطاع لعيد الفطر، الدفع بـ 1007 فرق مكافحة و3159 آلية مكافحة، فضلاً عن مشاركة 4694 فرداً لتنفيذ أعمال المسالخ و1136 فرقة مشاركة بالجولات الرقابية.
وفق “أخبار 24”.