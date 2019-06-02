“الأرصاد” تُصدر توقعات فصل الصيف في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد) تقرير الحالة المناخية السائدة في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ.
وقالت إن فصل الصيف يبدأ في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـ في المملكة إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل، وذلك على جميع أجزاء المملكة.
وأشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.
وأفصح التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـ في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن توقع تغير عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر بمقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر، وأجزاء من الخليج العربي.وفق “أخبار 24”.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.
وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون تشير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.