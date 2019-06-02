الهند ترد بشكل غير متوقع على فرض ترامب رسوما تجارية على صادراتها إلى بلاده

أعلنت الحكومة الهندية أنها ستواصل السعي لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الولايات المتحدة رغم قرار ترامب بإنهاء المعاملة التجارية التفضيلية لها هذا الشهر وفرض رسوم تجارية على صادراتها إلى بلاده.
وجاء رد الفعل الهندي هادئا غير متوقع نسبيا على إعلان واشنطن يوم الجمعة أنها ستنهي المعاملة التفضيلية في 5 يونيو أي بعد 3 أيام، وزادت بقولها إنها “تأسف” لأن محاولاتها لتلبية طلبات أمريكية مهمة لم تلق قبولا.
وسبق أن أثار مسؤولون هنود احتمال فرض بلادهم رسوما أعلى على أكثر من 20 سلعة أمريكية، إذا استبعد ترامب الهند من البرنامج، لكن رد فعل الحكومة لم يشر لذلك، بل قالت إنها ستتمسك دائما -كباقي الدول- بمصالحها القومية في مثل هذه الأمور.وفق “أخبار 24”.
وتعد الهند أكبر مستفيد في العالم من برنامج نظام الأفضليات المعمم الذي يسمح باستيراد تفضيلي معفى من الرسوم لسلع من الهند تصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.
يذكر أن 24 عضوا في الكونجرس أرسلوا خطابا للإدارة الأمريكي، في 3 مايو الماضي لحثها على عدم استبعاد الهند من البرنامج، فيما صرح متحدث حزب المؤتمر الهندي المعارض بأن القرار الأمريكي “له تبعات تجارية واقتصادية خطيرة” على الهند.