أمير جازان يبحث مع وكيل وزارة الطاقة أسباب انقطاع الكهرباء عن المنطقة

يلتقي أمير منطقة جازان مساء اليوم (الأحد) مع وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء، وذلك لبحث أسباب انقطاع الخدمة عن المنطقة.
وأوضحت الإمارة في بيان لها أن الأمير سيطلع على الإجراءات والحلول التي نفذت لمعالجة الوضع وإعادة التيار إلى كافة المواقع والمحافظات وتلافي ذلك مستقبلا.
وشهدت بعض مناطق المملكة الجنوبية (جازان وعسير ونجران) حالة انقطاع في التيار الكهربائي بشكل مفاجئ، مما استنفر كل الجهات الخدمية.وفق “أخبار 24”.
واعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمشتركين عن انقطاع الخدمة في بعض المناطق الجنوبية، مرجعة ذلك إلى سوء الأحوال الجوية، وأكدت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية بدأت العمل حالياً لإعادة الخدمة تدريجياً.