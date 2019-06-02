سجون نجران تُطلق سراح 201 سجين ممن انطبقت عليهم شروط العفو الملكي

أطلقت سجون منطقة نجران، اليوم الأحد، سراح 201 سجين ممن شملهم العفو الملكي بمناسبة شهر رمضان الكريم، وذلك بعد انتهاء لجان العفو بالمنطقة من مطابقة سجلاتهم مع ضوابط وشروط العفو الملكي.
وتضمّن سجناء نجران الذين تم إطلاق سراحهم بموجب العفو الملكي، عدد 170 سجيناً في مدينة نجران و27 سجيناً في محافظة شرورة، فضلاً عن إطلاق سراح 4 سجناء في محافظة ثار.
ويشمل العفو الملكي عدداً من السجناء المنضبطين داخل السجن من ذوي المحكوميات الصغيرة، والذين لا يمثلون أي خطر على المملكة وأمنها، ليتسنّى لهم قضاء الشهر الكريم وسط عائلاتهم وأسرهم وأبنائهم.وفق “أخبار 24”.