نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بيان من سفارة المملكة في الفلبين بشأن عبدالله الشريف الذي فُقِدَ أثناء رحلة طيران تدريبية
02/06/2019   9:04 م

بيان من سفارة المملكة في الفلبين بشأن عبدالله الشريف الذي فُقِدَ أثناء رحلة طيران تدريبية

+ = -
1106

أوضحت السفارة السعودية في الفلبين آخر مستجدات حـادثة فقدان الطالب عبد الله الشريف الذي انقطع الاتصال به بعد إقلاعه مع مدربه في رحلة طيران تدريبية.

وقالت السفارة، إن وفداً رفيع المستوى من السفارة انتقل إلى جزيرة “ميندورو” الجاري البحث فيها عنه، للوقوف على مجريات البحث والإنقاذ التي تقوم بها السلطات الفلبينية، واطلع على جميع إجراءات البحث التي تمت منذ فقدان الطائرة حتى تاريخه.

وأضافت أن وفد السفارة شارك في وضع الخطة التالية للبحث والتحري والتي تتمثل في البحث عن الممرات المائية و11منطقة برية، على أن تشمل المناطق التي يسيطر عليها بعض الجماعات المسلحة.وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أنه نظراً للوضع الأمني غير المستقر في تلك الجزيرة، قامت السفارة بإقناع أقارب المواطن الشريف بنقلهم إلى مانيلا، مؤكدةً أنها سوف تستمر ببذل كافة الجهود للبحث بالتنسيق مع السلطات الرسمية الفلبينية ذات العلاقة.

ودعت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة ومصدر المعلومة عند النشر، ومتابعة البيانات الصادرة من السفارة كي لا تؤثر على مجريات التحقيق.

بيان من سفارة المملكة في الفلبين بشأن عبدالله الشريف الذي فُقِدَ أثناء رحلة طيران تدريبية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046481.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.