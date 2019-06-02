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أخبار محلية > حساب المواطن: الدفعة الـ 19 ستودع في موعدها ولا صحة لإيداعها قبل عيد الفطر
02/06/2019   9:00 م

حساب المواطن: الدفعة الـ 19 ستودع في موعدها ولا صحة لإيداعها قبل عيد الفطر

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قال برنامج حساب المواطن إن موعد إيداع الدفعة المقبلة من الدعم ستتم في موعدها المحدد، ولا صحة لصرفها قبل عيد الفطر.

وأوضح الحساب في بيان أنه سيتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو في يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وعليه سيتم إيداع الدفعة التاسعة عشرة يوم الإثنين الموافق 10 يونيو.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 2.5 مليار ريال في حسابات مستفيدي الدفعة 18 لشهر مايو الجاري، بإجمالي مدفوعات البرنامج منذ إطلاقه تكون بهذه الدفعة قد تجاوزت 42.5 مليار ريال.وفق “أخبار 24”.

حساب المواطن: الدفعة الـ 19 ستودع في موعدها ولا صحة لإيداعها قبل عيد الفطر

أخبار محلية
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