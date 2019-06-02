شاهد.. #بلدية_الخرج تنهي استعدادتها لعيد الفطر المبارك في شوارع وحدائق المحافظة

أنهت بلدية محافظة الخرج ممثلة بالإدارت المعنية جهودها استعداداً لعيد الفطر المبارك ، حيث جهزت البلدية شوارع المحافظة ومداخلها بالإنارات و الليدات والأشكال الجمالية ، هذا وتم الصيانة والتجهيزات لكافة حدائق المحافظة لاستقبال الأهالي خلال فترة عيد الفطر المبارك والإجازة الصيفية كما تم تكثيف أعمال النظافة بالطرقات والأحياء والحدائق وغسيل لأرصفة الحدائق إضافة لتكثيف الحملات الرقابية على محلات الحلويات والمختصة بالمأكولات والحلويات خلال أيام العيد والحملات الرقابية على الباعة الجائلين المخالفين عند المحلات والمراكز التجارية
وأكد المهندس / أحمد بن محمد البكيري رئيس بلدية محافظة الخرج إستمرار جهود الإدارات المعنية خلال أيام عيد الفطر المبارك .