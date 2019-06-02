مصادر: تطبيق المرحلة الرابعة لخفض أسعار مكالمات التجوال بين دول الخليج

كشفت مصادر عن أن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس التعاون الخليجي ستبدأ تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيض أسقف أسعار الجملة لخدمات الاتصالات خلال العام الحالي، ويلي ذلك تطبيق تخفيض أسقف أسعار التجزئة خلال العام نفسه.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”الوطن”، أن اللجنة الوزارية للبريد بمجلس التعاون الخليجي أقرت أسقف أسعار خدمات التجوال الدولي المتنقل بين دول مجلس التعاون.
وذكرت أن فريق عمل التجوال الخليجي بمشاركة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، حدد أسقفا لأسعار الجملة لخدمات الاتصالات، وتطبيق أسقف لأسعار التجزئة للخدمات نفسها.
وبينت أن سقف أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول الخليج، للمكالمات المحلية داخل بلد التجوال 0.9 ريال، وللمكالمات الدولية إلى أي دولة خليجية 2.250 ريال، واستقبال المكالمات أثناء التجوال 0.825 ريال، والرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال 0.225 ريال، وخدمات البيانات أثناء التجوال 2.250 ريال
يشار إلى أن المرحلة الحالية لأسقف أسعار خدمات التجوال الدولي المتنقل بين دول مجلس التعاون هي المرحلة الثالثة من أصل خمس مراحل سيتم تخفيض أسقف الأسعار فيها.