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أخبار محلية > تعرف على أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019
02/06/2019   4:23 م

تعرف على أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019

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أعلنت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر يونيو 2019، حيث قامت كل من عمان وقطر بتثبيت سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، وكذلك الديزل، مقارنة بالأسعار المحددة لشهر مايو الماضي، فيما رفعت الإمارات الأسعار.

ويذكر أن المملكة حدثت في أبريل الماضي أسعار البنزين للربع الثاني 2019، حيث قامت برفع سعر البنزين 91 من 1.37 ريال إلى 1.44 ريال ورفعت سعر البنزين 95 من 2.02 ريال إلى 2.10 ريال.

وبالنظر إلى الأسعار المعلنة حافظت الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج، تلتها عمان في المرتبة الثانية، وتباينت بقية دول الخليج طبقا لنوعية البنزين.وفق “أخبار 24”.

وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019:

أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019

السعودية*
(ريال)

الإمارات*
(درهم)

قطر
(ريال)

البحرين
(فلس)

عمان
(بيسة)

الكويت
(فلس)

بنزين ممتاز

2.10

2.42

2.00

200

221

105

بنزين عادي

1.44

2.34

1.95

140

210

85

الديزل

0.47

2.56

2.00

120

251

115
*شاملة ضريبة القيمة المضافة

تعرف على أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019

أخبار محلية
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