تعرف على أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019

أعلنت كل من عمان والإمارات وقطر أسعار البنزين والديزل لشهر يونيو 2019، حيث قامت كل من عمان وقطر بتثبيت سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، وكذلك الديزل، مقارنة بالأسعار المحددة لشهر مايو الماضي، فيما رفعت الإمارات الأسعار.
ويذكر أن المملكة حدثت في أبريل الماضي أسعار البنزين للربع الثاني 2019، حيث قامت برفع سعر البنزين 91 من 1.37 ريال إلى 1.44 ريال ورفعت سعر البنزين 95 من 2.02 ريال إلى 2.10 ريال.
وبالنظر إلى الأسعار المعلنة حافظت الإمارات على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج، تلتها عمان في المرتبة الثانية، وتباينت بقية دول الخليج طبقا لنوعية البنزين.وفق “أخبار 24”.
وفيما يلي جدول يوضح أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019:
|
أسعار الوقود في دول الخليج لشهر يونيو 2019
|
|
السعودية*
|
الإمارات*
|
قطر
|
البحرين
|
عمان
|
الكويت
|
بنزين ممتاز
|
2.10
|
2.42
|
2.00
|
200
|
221
|
105
|
بنزين عادي
|
1.44
|
2.34
|
1.95
|
140
|
210
|
85
|
الديزل
|
0.47
|
2.56
|
2.00
|
120
|
251
|
115