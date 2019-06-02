نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > “السهلاوي” يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة
02/06/2019   12:53 م

“السهلاوي” يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة

+ = -
248

أعلن مهاجم فريق النصر محمد السهلاوي رحيله عن النادي، موجهاً عدة رسائل مؤثرة إلى جماهير النادي والإدارة وزملائه بالفريق.

وقال السهلاوي في تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “ما أقسى الفراق وما أصعب كلمات الوداع، شكراً جماهير النصر الغالية شكراً لدعمكم لوقفاتكم للحب الذي وجدته منكم كنتم وستظلون معي وفي قلبي دائماً، لن أنسى الأيام التي احتفلنا سوياً فيها بعودة فارس نجد إلى مكانه الحقيقي”.

وجه السهلاوي الشكر للإدارة وزملائه بالفريق قائلاً: “شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى، شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي، شكراً للشامخ سعود آل سويلم، شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف”.وفق “أخبار 24”.

“السهلاوي” يعلن رحيله عن النصر بكلمات مؤثرة

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046423.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.