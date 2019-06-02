صلاح: الفوز بدوري أبطال أوروبا حلمي منذ أن كان عمري 7 سنوات

عبر المهاجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، عن سعادته الغامرة بإحراز بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019، مبيناً أنه كان يحلم بذلك مذ كان عمره 7 سنوات، وأنه فخور بما حققه.
وأضاف صلاح في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة أنه يتطلع للفوز باللقب مرة أخرى الموسم المقبل، ليكون أول لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز بالفوز مرتين بالبطولة.
وعن ركلة الجزاء التي سددها وأحرز بها الهدف الأول لفريقه، قال صلاح: “لم أشعر بالقلق لحظة تسديد ركلة الجزاء أمام توتنهام خاصة أني مريت بموقف أصعب عندما سددت ركلة الجزاء التي أهلت المنتخب المصري إلى كأس العالم 2018 أمام الكونغو”، مشيراً إلى أنه بدأ التأقلم على هذه الموافق الصعبة.وفق “أخبار 24”.
وأحرز ليفربول لقب دوري أبطال أوربا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوزه في المباراة النهائية على مواطنه توتنهام، خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد.