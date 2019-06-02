شبه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، هدف فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، في مرمى منتخب بنما في ختام دور المجموعات لكأس العالم للشباب، بأهداف المهاجمين العمالقة أمثال الهولندي دينيس بيركامب والعملاق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.
وكان المنتخب السعودي أنهى مشاركته في مونديال الشباب، متذيلاً ترتيب مجموعته الخامسة بدون نقاط، بعد تلقيه 3 خسائر أمام فرنسا بهدفين نظيفين، ثم أمام مالي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وأخيراً أمام بنما بهدفين مقابل هدف.
وأحرز البريكان هدف الأخضر الوحيد في مواجهته الأخيرة أمام بنما بطريقة رائعة تناقلتها الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
وفق “أخبار 24”.