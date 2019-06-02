شهد عدد الشركات والمؤسسات القائمة بالمملكة ارتفاعا كبيرا خلال 2018، حيث بلغت 1.13 مليون شركة ومؤسسة بنهاية العام الماضي.
وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة والاستثمار، ارتفاع عدد المؤسسات القائمة بنسبة 10% بنهاية عام 2018 ليصل إلى 973.8 ألف مؤسسة، مقارنة بالربع الأول من العام نفسه، حيث بلغ حينها 875.7 ألف مؤسسة.
وبينت حدوث ارتفاع في عدد الشركات القائمة بنسبة 4 % بنهاية العام الماضي ليصل إلى 153.7 ألف شركة، مقارنة بـ147.7 ألف شركة بالربع الأول من العام نفسه.
وكشفت البيانات تصدر منطقة الرياض عدد الشركات والمؤسسات القائمة خلال العام الماضي بأكثر من 330 ألف شركة ومؤسسة، ما يمثل 34 % من إجمالي المؤسسات والشركات القائمة في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ260 ألف شركة ومؤسسة.
وفق “أخبار 24”.