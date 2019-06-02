المحكمة العليا تدعو مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين

دعت المحكمة العليا مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، مساء غدٍ (الإثنين) التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.
وأهابت المحكمة بعموم المسلمين في المملكة، من يراه منهم بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وحثت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين .وفق “أخبار 24”.