نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > المحكمة العليا تدعو مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين
02/06/2019   12:47 م

المحكمة العليا تدعو مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين

+ = -
339

دعت المحكمة العليا مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، مساء غدٍ (الإثنين) التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري.

وأهابت المحكمة بعموم المسلمين في المملكة، من يراه منهم بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وحثت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى والنفع المتعدي لعموم المسلمين .وفق “أخبار 24”.

المحكمة العليا تدعو مجدداً إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الإثنين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885046401.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.