وزير “الطاقة” يعتذر لسكان الجنوب عن انقطاع الكهرباء.. وتشكيل لجنة للتحقيق في الأسباب

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، متابعة وزارته المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح للعطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من المحافظات في الجنوب، مقدماً اعتذاره لجميع سكان المنطقة عما حدث.
وأكد الوزير الفالح أنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادتها لمن تبقى خلال ساعات قليلة، لافتاً إلى أن الجهات المعنية تحقق حول ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.
وكانت الوزارة قد نوهت إلى تشكيلها لجنة للتحقيق بشأن أسباب الانقطاعات، وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
من جانبها، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 % من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.
وأوضحت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب، الأمر الذي تسبب في خروج محطات رئيسة من الخدمة، وأثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.وفق “أخبار 24”.
وبيّنت الشركة أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.
وأشارت إلى أن الفرق الميدانية تعمل الآن بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.
وجددت الشركة اعتذارها لكل مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها.