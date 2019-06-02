أوضح الأستاذ في كلية الشريعة الإسلامية بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور سعد الخثلان، أن أول وقت لجواز إخراج زكاة الفطر يكون من غروب شمس اليوم الثامن والعشرين من رمضان.
وقال الخثلان في مقطع فيديو، إن وقت زكاة الفطر يبتدئ من غروب شمس يوم الثامن والعشرين إلى صلاة العيد، مشدداً على أن وقتها قبل العيد بيوم أو يومين أو في يوم العيد قبل الصلاة.
ولفت إلى أن من أخرجها قبل ذلك فينظر إن كان الشهر ناقصاً فيجزئ من غروب شمس يوم السابع والعشرين، وأما إن كان الشهر تاماً فلا يجزئ إذا أخرجها قبل غروب شمس يوم الثامن والعشرين.
وفق “أخبار 24”.