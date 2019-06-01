كاميرات المراقبة تكشف لصين سرقا خزنة كبيرة من مؤسسة بالدمام.. والشرطة تطيح بهما

أطاحت شرطة المنطقة الشرقية بلصين؛ أحدهما وافد عربي والآخر مواطن، بعد سرقتهما خزنة من داخل مؤسسة تجارية بالدمام، حيث كشفت كاميرا المراقبة الداخلية تفاصيل الواقعة.
وأظهر مقطع فيديو وجود اللصين داخل المؤسسة، حيث أقدما على سرقة الخزنة كبيرة الحجم وإخراجها من مقر المؤسسة لفتحها بعيدا، كما حرصا على مسح بصماتهما من على الأبواب، والتي طُبعت في المكان، وتغطية الخزنة بقطعة قماش.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية أن المتابعة الأمنية والتحري أسفرا عن القبض على وافد عربي أربعيني ومواطن عشريني، بعد توفر الدلائل على تورطهما في سرقة خزنة من مؤسسة تجارية بحي المنار بالدمام، واتخِذت معهما الإجراءات النظامية.وفق “أخبار 24”.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مشددة على أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.