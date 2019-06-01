في الذكرى الثانية للبيعة.. مغردون يجددون الولاء لولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صادف أمس (الجمعة) الذكرى الثانية لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، والتي جرت في 26 رمضان عام 1438هـ، حيث عبر عدد من المسؤولين والمواطنين والجهات الحكومية والخاصة عن التهنئة للمملكة حكومة وشعباً بهذه المناسبة.
وجدد الجميع البيعة لولي العهد بالولاء والسمع والطاعة في المنشط والمكره، مؤكدين دعمهم لبرامج وخطط ولي العهد في كافة المجالات، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأنشأ ناشطون على موقع “تويتر” وسماً باسم “ذكرى بيعة ولي العهد”، احتشد بالكثير من التغريدات بعبارات البيعة والتهنئة للأمير محمد بن سلمان، بعضها من شخصيات من خارج المملكة.وفق “أخبار 24”.
وغرد سفير دولة الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان بقوله: “نبارك لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة البيعة الثانية، رؤية حكيمة واستشرافية، تصوغ خارطة المستقبل للمملكة على كافة الأصعدة”.