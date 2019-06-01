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أخبار محلية > تحويل موقع بشارع أجياد إلى ساحة للصلاة خلف أئمة المسجد الحرام
01/06/2019   8:32 م

تحويل موقع بشارع أجياد إلى ساحة للصلاة خلف أئمة المسجد الحرام

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قررت أمانة العاصمة المقدسة تحويل موقع في شارع أجياد إلى ساحة للصلاة خلف أئمة المسجد الحرام.

وأمر أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتهيئة موقع فضاء بشارع أجياد خلف وقف الملك عبد العزيز، وتحويله إلى ساحة للزوار والمعتمرين للصلاة فيه، وتناول وجبات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

وكشفت مصادر وفقا لـ”مكة”، أنه بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة السقاية والرفادة، تمت تهيئة الساحة الجديدة بكل ما يلزم من الخدمات كالفرش والإنارة وماء زمزم والصوتيات، لمتابعة أئمة الحرم المكي الشريف، مثل الساحات الخارجية بالمسجد الحرام.

تحويل موقع بشارع أجياد إلى ساحة للصلاة خلف أئمة المسجد الحرام

أخبار محلية
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