تستعد أمانة منطقة الرياض لإحياء موروث “الحوامة” التي تعد من الفعاليات الشعبية المتعارف عليها لدى الأجداد في منطقة نجد، حيث يجول الأطفال شوارع القرى لأخذ عيدياتهم، منشدين الأهازيج ومنها “عطوني عيدي عادت عليكم”.
وأوضح مدير عام الخدمات الاجتماعية المشرف على فعاليات العيد بالأمانة المهندس فهد السبيعي أن الأمانة ستنظم فعالية “الحوامة” في حديقة الدانة، وحديقة حي الرائد، وحديقة حي الوادي، ابتداءً من ليلة العيد وعلى مدى ثلاثة أيام من الساعة 7:15 مساءً وحتى 12 ليلاً.
وأضاف أن الأمانة ستخصص مساحة لأهالي الأحياء للمشاركة في توزيع العيديات على الأطفال، وجرى تشكيل فريق لنشر البهجة والفرح داخل الحدائق من خلال جولات وأهازيج شعبية وتوزيع هدايا وحلوى على الأطفال إلى جانب تنفيذ أوبريت للعيد ومسابقات حركية.
وأشار إلى أن حرص الأمانة على إحياء موروث (الحوامة) لما له من تاريخ عريق في منطقة نجد، ومن العادات الحميدة لدى الأجداد، إذ يعزز من الترابط فيما بين أفراد المجتمع وينشر المحبة ويدخل السرور والبهجة في نفوس الأطفال.
يذكر أن فعالية الحوامة تأتي ضمن برنامج احتفالات موسم عيد الفطر المبارك الذي تنظمه أمانة منطقة الرياض، بمشاركة عدد من الجهات الرسمية والأهلية، ويضم البرنامج 220 فعالية متوزعة على 30 موقعًا داخل مدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.