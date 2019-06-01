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أخبار محلية > آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين.. عمه: المؤشرات أنه “خُطف”
01/06/2019   8:26 م

آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين.. عمه: المؤشرات أنه “خُطف”

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كشفت مصادر عن آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين عبدالله الشريف وتفاصيل جديدة حول اختفائه على فرضية اختطاف الطائرة التدريبية التي أقلّته والمدرب الفلبيني.

وأوضحت المصادر أن جوال المفقود عبدالله والمدرب ما زالا يستقبلان اتصالات حتى أمس، فيما أفاد عم المفقود الدكتور عبدالله الشريف بأن البحث انتهى في المنطقة التي تم فيها آخر اتصال، وأن المعلومات التي توصلوا لها تنبئ بعملية اختطاف.

وأضاف أنه تم تحديد جهات داخل دائرة الاتهام، وسيتم التوصل للحقيقة، وفقا لـ”سبق”، وأن البحث يتم في إحدى الجزر القريبة من آخر نقطة اتصال سبق البحث فيها جوّاً، والآن يتم البحث بشكل أرضي في منطقة غابات تابعة لسيطرة انفصاليين.

ونفى الشريف وجود حطام للطائرة كما أشيع سابقا، وقال إن منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها، وأنه عادة في رحلات التدريب تتم تعبئة الطائرة نصف التعبئة، إلا أن المدرب أصر على تعبئتها بحمولة كاملة، مشيراً إلى أن واقعة الاختفاء لا يمكن إلا أن تكون بفعل فاعل.

آخر مستجدات البحث عن الطيار السعودي المفقود بالفلبين.. عمه: المؤشرات أنه “خُطف”

أخبار محلية
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