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اخبار رياضية > بعد انتهاء فترة إعارته في بيراميدز.. “عمر خربين”: أشكر آل الشيخ ودياز.. وبانتظار التحدي القادم
01/06/2019   2:29 م

بعد انتهاء فترة إعارته في بيراميدز.. “عمر خربين”: أشكر آل الشيخ ودياز.. وبانتظار التحدي القادم

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ودّع اللاعب السوري “عمر خربين” نادي بيراميدز المصري، موجهاً رسالة شكر لرئيس هيئة الترفيه المستشار “تركي آل الشيخ”، ومدرب الفريق “رامون دياز”، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته رسمياً.

وعبّر خربين في تغريدة له بـ “تويتر”، اليوم الجمعة، عن سعادته بتجربته التي قضاها مع النادي المصري، موجهاً رسالة شكر للقائمين عليه، كما وجّه رسالة أخرى لجمهور الهلال قال فيها: “بانتظار التحدي القادم.. وسأسعد إن رافقتني دعواتكم”.

وكان لاعب الهلال قد تلقّى إخطاراً من الإدارة بالانتظام في تدريبات الفريق يونيو المقبل، استعداداً للانضمام إلى معسكر الإعداد المقام بالنمسا.وفق”أخبار 24″.

بعد انتهاء فترة إعارته في بيراميدز.. “عمر خربين”: أشكر آل الشيخ ودياز.. وبانتظار التحدي القادم

اخبار رياضية
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