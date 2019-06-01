مصادر: “مؤمنة” الأقرب لرئاسة النادي الأهلي و”محروس” نائباً له

ذكرت مصادر أن البيت الأهلاوي يتجه لتزكية رجل الأعمال عبدالإله مؤمنة، عضو شرف النادي، رئيساً للأهلي خلال الفترة المقبلة، بدعم وترشيح من الأمير منصور بن مشعل الذي سيتولى بدوره رئيس هيئة أعضاء الشرف.
ومؤمنة أحد الأسماء الفاعلة في العمل الإداري بالنادي الأهلي والرياضة السعودية، حيث سبق أن عمل أميناً عاماً للنادي في عهد إدارة مساعد الزويهري عام 2016، وعمل رئيساً للجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم خلال حقبة عادل عزت.
من جهة أخرى، ذكرت المصادر ذاتها طبقاً لـ”الشرق الأوسط” أن الدكتور ياسر محروس، رجل الأعمال وعضو شرف الأهلي، سيتم اختياره لمنصب نائب الرئيس في مجلس الإدارة المزمع تشكيله لقيادة النادي لأربع سنوات مقبلة.
بينما يبرز اسم الإداري الشاب محمد القنب لتولي منصب الأمانة العامة بالنادي، وهو نجل عبدالله القنب أحد أشهر من تولى رئاسة النادي الأهلي في عصره الذهبي.