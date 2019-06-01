العطوي: الظروف خلف خروجنا من المونديال

أرجع خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، خروج الأخضر من مونديال الشباب بثلاث خسائر، إلى ظروف وعوامل لا يعلم بها سواء القريبين منه، مشيراً إلى أن الأخضر يحتاج إلى عمل كبير للوصول إلى ماهو أفضل.
وخسر المنتخب السعودي آخر مبارياته في دور المجموعات من المونديال أمام بنما بهدفين دون رد، في لقاء احتضنه ملعب ملعب سبيدغوسزكس في مدينة جدينيا، يوم الجمعة، ليودع البطولة بثلاث خسائر.
وقال العطوي بعد المباراة: “أبنائي اللاعبين كانوا نجوم، وأنا أحييهم على ماقدموه خلال البطولة، اجتهدوا وبذلوا ولم يقصروا، لكن الحمد لله على كل حال، هذه كرة القدم ولكل مجتهد نصيب”.
وعن لاعبي الأخضر علق العطوي: “قلت للاعبين أنتم نجوم العشر سنوات المقبلة، على الأقل ستتواجدون في نسخ المونديال الثلاث المقبلة.وفق “الرياضية”.
ووجه العطوي رسالة لجماهير الأخضر، مطالباً إياهم بالوقوف مع الفريق مثل ما تم دعم الأخضر بعد تحقيقه كأس آسيا 2018، مشدداً أن الأخضر بأشد الحاجة للوقف معه.